الكرملين ينفي حدوث اتصال بين بوتين وترامب

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب الذي لم يتسلم مهامه بعد، دونالد ترامب.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، شدد بيسكوف، على أن «هذه الأنباء زائفة ولا تتوافق مع الواقع».

وأكد أن بلاده مستمرة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وستحقق جميع أهدافها، لافتًا إلى أن «القادة الأوروبيين لا يزالون يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا».

وأمس الأحد، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، وناقش الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثة، إن ترامب حثّ بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص عدة على اطلاع على المكالمة، لم يكشفوا هوياتهم، أن ترامب ذكّر بوتين بالوجود العسكري الأمريكي الكبير في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أعرب أيضا عن اهتمامه بإجراء مزيد من المحادثات للبحث في إيجاد «حل للحرب في أوكرانيا قريبا».