قال محمد أحمد توفيق، طبيب العيون المصري، إنه ذهب إلى قطاع غزة شهر مايو الماضي، عندما كان معبر رفح مفتوحًا، ويُسمح بالدخول منه إلى القطاع، لافتًا إلى أن «دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية كان أسهل مما هو عليه الآن بعد احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر».

ورصد «توفيق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، ما عاشه في قطاع غزة، موضحًا أنه «طُلب من الأطباء تجهيز غرفة عمليات خاصة بالشبكية والعيون، لعدم توافرها في هذا التوقيت».

وأوضح أنه أقام 40 يومًا في قطاع غزة، أجرى خلالها الكشف الطبي لما يتراوح بين 60 إلى 70 حالة يوميًا، لافتًا إلى إجراء 235 عملية خلال تلك الفترة.

وذكر أن التحدي الرئيسي الذي واجهه كان يتمثل في عدم إتاحة المستهلكات والمستلزمات الطبية، الضرورية لإجراء العمليات.