تصدر اسم الفنان المصري الراحل حمدي الرملي، محرك البحث على جوجل في مصر، اليوم الإثنين، بعد انتشار خبر وفاته وانتشار صورته التي أعادت الأذهان بعض أدواره خلال مسيرته الفنية الطويلة، التي تركت بصمة في الفن المصري.

ورحل الرملي بعد صراع طويل مع مرض التليف الكبدي، الذي دخل على إثره المستشفى ليلقي ربه.

ووثقت وسائل الإعلام غياب ملحوظ لنجوم الفن خلال عزاء الراحل الذي أقيم أمس الأحد، في مسجد الخلفاء الراشدين بالجيزة.

* من هو الفنان الراحل حمدي الرملي؟



ولد في 27 مارس من عام 1960.

دخل الوسط الفني في بداية التسعينيات.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.



* نظرة على أدوار الفنان الراحل حمدي الرملي

وصل رصيده إلى ما يزيد على 60 عملًا فنيًا، بين أفلام ومسلسلات وفوازير، فيما تمكنت "الشروق" من الوصول إلى المشاهد التي قام بأدائها من خلال البحث في الأعمال الكاملة عبر اليوتيوب.

وكانت أهم أعماله في بداية مشواره الفني، فيلم "يا دنيا يا غرامي" و"رومانتيكا" و"هارمونيكا"، الذي شارك فيه الفنان الراحل محمود عبد العزيز وأحمد السقا.



كما شارك الراحل مع الفنان عادل امام في عدد من الأعمال بينها مسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومأمون وشركاه، فوازير المضحكون التي قدمها سمير غانم.

وشارك في مسلسل راجل وست ستات، وكان له دورًا كوميديًا معروفًا في فيلم سمير وشهير وبهير، في دور الفلاح عبد الصمد.

وشارك في مسلسلات يومية مثل ونيس، لحظات حرجة، وحكايات بنعيشها.

وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها حمدي الرملي هي مسلسل "فراولة"، بطولة النجمة نيللي كريم، الذي نافست به خلال ماراثون رمضان الماضي 2024.

* الفنان صلاح عبد الله ينعى الرملي



ونعى الفنان صلاح عبد الله الفنان الراحل، من خلال صفحته عبر فيسبوك، قائلا: "يا ناس شغلتنا زي أي شغلانة فيها الحلو والوحش ومالهاش أمان وليها ضحايا وحمدي الله يرحمه قد يكون من ضحاياها، والله أعلم لكن لو حضراتكم عارفين شكله وناسيين أسمه أو أول مرة تعرفوه أرجوكم الفاتحة والدعاء لهذا الرجل الطيب الجميل البشوش".

وتابع: "عشان تفهموا كلامي ادخلوا جوجل زي ما عملت لتتعرفوا عليه، وأخيراً يا حمدي يا حبيبي إذا كانت الدنيا ظلمتك فاللي خلق الدنيا هينصفك ويعوضك بإذنه تعالى وما أعظمه إنصاف وتعويض".