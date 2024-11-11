ضمن انشطة وزارة الثقافة الفنية والثقافية، يقدم بيت الغناء العربي بمقره بقصر الامير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أنسيات صالون "مقامات"، بعنوان "الموسيقى.. إبداع وجمال وتاثر"، بالاشتراك مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية وذلك في الثامنة من مساء الخميس القادم.

ضيوف الصالون، الدكتور خالد داغر، الدكتورة شيرين عبد اللطيف، غناء المطرب أحمد عبد العزيز، بقيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع، الصالون إعداد وتقديم الناقدة والإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين.

يذكر أن فكرة صالون المقامات ترجع إلى الفنان القدير الراحل محسن فاروق.