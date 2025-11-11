الجزائر والصومال يوقعان 6 اتفاقيات ويؤكدان دعمهما الشعب الفلسطيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقّعت الجزائر والصومال، الثلاثاء، 6 اتفاقيات للتعاون المشترك، وأكدا دعمهما لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

والاثنين، بدأ الرئيس الصومالي حسين شيخ محمود زيارة إلى الجزائر تستمر 3 أيام، هي الثانية له منذ توليه منصبه بالعام 2022.

وأصدر الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والصومالي شيخ محمود، الثلاثاء، بيانا مشتركا عقب محادثات بمقر الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال تبون - في البيان - إن زيارة الرئيس الصومالي "تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز تعاوننا وحرصنا على مد جسور هذا التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين".

وسبق وأن زار شيخ محمود الجزائر بالعام 2022، حين شارك في القمة العربية.

وأشرف تبون وشيخ محمود، الثلاثاء، على مراسم توقيع 6 اتفاقيات للتعاون بين البلدين، شملت التعليم والفلاحة والصيد والنفط والغاز والتعدين والصحة وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة.

وأفاد تبون بأنه تطرق مع نظيره الصومالي إلى فرص التعاون في مجال الطاقة والزراعة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي.

وأعلن الرئيس الجزائري أن بلاده ستستقبل 110 طلاب صوماليين في الموسم الجامعي 2026-2027.

وتابع: "نحن بصدد تعزيز هذه الخطوة بتقديم منح أخرى في مجال التكوين (التدريب) المهني والشرطي والدفاع".

وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية، أعلن تبون استعراضه قضايا إقليمية ودولية مع شيخ محمود.

وقال: "جددنا دعمنا للشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله ببناء دولته على حدود (العام) 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

ويعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة طوال عامين، إضافة إلى عدوان عسكري متواصل في الضفة الغربية المحتلة.

كذلك أكد الجزائر والصومال، وفقا للبيان المشترك، دعمهما احترام سيادة ووحدة أراضي كل من السودان وليبيا.

من جهته، أشاد شيخ محمود بمحادثاته مع تبون، وقال إنها اتسمت "بروح الأخوة والتفاهم والعزم على تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين".

وأعرب عن التزام البلدين ببناء شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

وبشأن الاتفاقيات الموقعة، قال إنها تعكس رغبة مشتركة في تحويل الصداقة التاريخية إلى تعاون عملي يعود بالنفع على الشعبين.

وأعلن الرئيس الصومالي عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وزاد بأن الصومال على استعداد لتعميق شراكته الاستراتيجية مع "بلد شقيق مثل الجزائر"، بحسب البيان.



