رومانيا تعثر على شظايا مسيرة بعد غارات روسية على الموانئ الأوكرانية

قالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إن رومانيا الدولة العضو بحلف شمالي الأطلسي (ناتو) عثرت على شظايا طائرة مسيرة على أراضيها في منطقة مأهولة قرب حدودها الجنوبية الشرقية في أعقاب الغارات الروسية المسائية التي استهدفت الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب

ورصدت أجهزة الرادار الرومانية، مجموعات من الطائرات المسيرة قرب المجال الجوي للدولة العضو بحلف الناتو بعد حلول منتصف ليلة الثلاثاء مباشرة، مما دفع سلطات الطوارئ لإصدار إنذار لسكان المناطق الشمالية من مقاطعة تولسيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع الوطني الرومانية.

وقالت الوزارة، إن الظروف الجوية لم تسمح بنشر المقاتلات الرومانية، ولكن الفرق العسكرية تمكنت من استعادة شظايا مسيرة محتملة على مسافة نحو 5 كيلومترات (3 أميال) داخل حدود رومانيا مع أوكرانيا.

وبعد بيان وزارة الدفاع، أكدت وزيرة الخارجية الرومانية أوانا تويو، في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، العثور على شظايا المسيرة التي سقطت في منطقة مأهولة على الأراضي الرومانية.

يشار إلى أن حوادث اختراق للمجال الجوي الروماني من قبل المسيرات الروسية تكررت بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة بينما تستهدف روسيا الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب.

وأكد المسئولون، أن العينات التي تم جمعها من المواقع التي تم العثور فيها على شظايا طائرات مسيرة، مشابهة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي.