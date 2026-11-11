أوكرانيا تستهدف ميناء نفط روسيا فيما تدخل محادثات السلام في أبوظبي اليوم الثاني

شنّت أوكرانيا هجمات استهدفت عدة مواقع داخل روسيا، قبيل انطلاق اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف، في أبوظبي بوساطة من الولايات المتحدة، المقررة اليوم الأربعاء.

وقال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينجراد، التي تحيط بمدينة سانت بطرسبرج، في منشور عبر تطبيق "تليجرام" إن الدفاعات الروسية تصدت لنحو 150 طائرة مسيّرة أوكرانية ليل الثلاثاء / الأربعاء. وأضاف أن الهجمات استهدفت منطقة بحر البلطيق، حيث يقع ميناء أوست لوجا الروسي المخصص لتصدير النفط والغاز.

وأشار إلى إصابة ثلاثة عمال واندلاع حريق في المنطقة، فيما أظهر الموقع الإلكتروني لنظام معلومات الحرائق التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الذي يتتبع الحرائق حول العالم، اندلاع حريق في منطقة الميناء.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأن الهجمات تسببت مجددًا في اضطراب حركة الملاحة الجوية بمطار بولكوفو في سانت بطرسبرج، حيث تأخرت أكثر من 40 رحلة جوية.

وسبق لكييف أن استهدفت الميناء عدة مرات. وتعتمد أوكرانيا بشكل أساسي على هجمات الطائرات المسيّرة ضد قطاعي النفط والغاز الروسيين، اللذين يشكلان مصدرًا مهمًا لتمويل العمليات العسكرية الروسية.

في المقابل، واصلت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال أولكسندر فيلكول، رئيس مجلس الدفاع في مدينة كريفي ريه الصناعية، في منشور عبر "تليجرام" إن أجزاء من المدينة انقطعت عنها الكهرباء. وأكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف محطة فرعية للكهرباء في مدينة كريفي ريه.

تقارير عن سقوط قتلى غربي روسيا

وفي منطقة سمولينسك غربى روسيا، أعلن الحاكم فاسيلي أنوخين أيضًا تعرض المنطقة لهجوم واسع النطاق بطائرات مسيّرة أوكرانية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الروسية تمكنت من التصدي لـ37 طائرة مسيّرة.

وأضاف أن حطام الطائرات المسيّرة المتساقط أصاب مبنى سكنيًا متعدد الطوابق في بلدة يارتسيفو، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأسفر الحادث عن مقتل شخصين، فيما جرى إنقاذ 10 آخرين من المنطقة المتضررة.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم اعتراض أو تدمير 627 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا.

تحذيرات في دول البلطيق

تلقى السكان في عدة مناطق من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تنبيهات عبر الهواتف المحمولة، تحذر من احتمال وجود تهديد جوي.

وعلى سبيل الاحتياط، جرى الدفع بمقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للتحليق فوق الدول الثلاث المطلة على بحر البلطيق، والتي تعد جميعها أعضاء في كل من الاتحاد الأوروبي والحلف العسكري.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن عدد الطائرات المسيّرة المعنية، أو ما إذا كانت أي طائرات من دون طيار قد تحطمت أو جرى إسقاطها.

وتواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بمساعدة غربية. وكان استئناف المحادثات المباشرة بين طرفي الحرب في أبوظبي، أمس الثلاثاء بوساطة أمريكية، قد أنهى توقفا استمر لأكثر من ثمانية أشهر في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.