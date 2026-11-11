تعليم جنوب سيناء تحقق 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الاجتماعية

قدمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، التهانى لتوجيه التربية الإجتماعية بديوان المديرية والادارات التعليمية ولأخصائى التربية الإجتماعية بعد أن حصلت المديرية على 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة " الرائد والأخصائى المثالى " وذلك في إنجاز جديد يضاف للمديرية.

كما قدم محمد ثابت، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، حصول سوزان سالم عبد الحميد، مديرة مدرسة جيل أكتوبر الثانوية التابعة لادارة شرم التعليمية على المركز الرابع جمهورى فى مسابقة الرائد العام المثالى للمرحلة الثانوية

وأضاف أن المركز التاسع على مستوى الجمهورية حصلت عليه لمياء وفيق السيد، الأخصائى الاجتماعى بمدرسة أبو زنيمة الثانوية التابعة، وذلك في مسابقة الأخصائى المثالى للمرحلة الثانوية.

وتابع، كما حصلت بدور عودة عطية، الأخصائى الاجتماعى بمدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لادارة رأس سدر التعليمية على على المركز التاسع فى نفس المسابقة للمرحلة الابتدائية.

ومن جانبه، سامي الجندي، مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، بالتهاني وخالص الشكر والتقدير لفريق عمل التربية الإجتماعية من الموجهين والأخصائيين بالمديرية و بالإدارات التعليمية، كما وجه الشكر للدكتورة وفاء رضا، على دعم الأنشطة.