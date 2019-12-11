أحمد مكي يقدم شخصية «حزلقوم» على خشبة المسرح بالاشتراك مع كايرو شو

أعلن مسرح كايرو شو، الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاته مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي، وبدء التحضيرات لها استعدادًا لانطلاقها للجمهور قريبًا.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، عن سعادته بتقديم شخصية حزلؤم في عمل مسرحي، مؤكدًا أن الشخصية ثرية جدًا ومادة خصبة للكوميديا وهو ما تحقق بالفعل في السينما والتليفزيون من قبل، وسيتحقق في المسرح حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

وأضاف: "اخترت حزلؤم لأني من أشد المعجبين بالشخصية، ودائمًا ما كانت قادرة على انتزاع الابتسامة مني ومن كل من أعرفهم بكافة الأعمار والمستويات".

وكشف الهواري عن شخصية مخرج العرض وهو المخرج كريم سامي، والذي وصفه بأنه واحد من أنجب أبناء مسرح كايرو شو، لافتًا إلى إيمانه دائمًا بقدرات كتيبة شباب المبدعين الذين تزخر بهم أعمال كايرو وشو، ويقينه في أنهم سيكونون على قدر الفرصة الكبيرة التي تم منحها لهم.

ويشارك أحمد مكي بطولة حزلؤم كل من: بيومي فؤاد، محمد سلام، ومحمد محمود.