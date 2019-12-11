شعبة المصورين الصحفيين: انطلاق المسابقة الأكبر للتصوير للعام الـ13 واستحداث فرع للطلاب

أعلنت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، عن تنظيمها للعام الـ13 على التوالي المسابقة الأكبر لجميع مصوري مصر، كما أعلنت عن استحداث فرع هذا العام خاص لطلبة الجامعات فقط في فرع الحياة اليومية.

ودعت الشعبة - في بيان أمس الثلاثاء - المصورين إلى المشاركة في أكبر مسابقة للتصوير الصحفي بعنوان "مصر2019" لأفضل صورة صحفية، وذلك في محاور الصورة الخبرية، القصة المصورة، الصورة الرياضية، صور الحياة اليوم، والمالتيميديا.

وحددت الشعبة من يحق لهم الاشتراك في المسابقة؛ موضحة أنها مفتوحة للمصورين الصحفيين المحترفين العاملين في المؤسسات الصحفية والمواقع الاليكترونية، المصورين المحترفين والهواة من غير العاملين بالمؤسسات الصحفية والمواقع الاليكترونية، والمصورين الأجانب المقيمين في مصر.

وأشارت إلى أن فرع الحياة اليومية للطلاب هو فرع مستقل يحكم بعيدا عن أفرع المحترفين، ويحق لكل طالب إرسال 5 صور بحد أقصى نظير رسم قدره 100 جنيه، مضيفة أنه يجب مراعاة أن يكون الطالب لا يعمل بأي مؤسسة صحفية خلال عام 2019، وأنه لا يحق للطالب الذي يعمل في مؤسسة صحفية أن يشترك في فرع الطلاب، بل يشترك فقط في الفروع الرئيسية.

وحددت الشعبة شروط الاشتراك العامة لكل الفروع؛ وهي أن تكون الصور المشاركة تم تصويرها داخل مصر وخلال عام 2019 فقط، وأنه لا يشترط نشر الصور أو الفيديوهات المشاركة، ويمنع منعا باتا أي تعديل في الصورة يغير من عناصرها؛ مثل تركيب عنصر خارجي أو إزالة عنصر من الصورة بأدوات البرامج المختلفة حتى لو كان عنصرا لا يغير المعني العام، بينما يسمح بـ"الكروب" وتعديل "الكونتراست" والألوان والإضاءة بما لا يغير معني الصورة أو مضمونها أو يؤثر على عناصرها.. ويحق لكل مشترك التقدم بـ5 صور كحد أقصى في كل الفروع (يتم احتساب القصة المصورة كصورة واحدة ويحق لكل مصور الاشتراك بقصة واحدة فقط).

وتسلم الأعمال المشاركة مقاس 30 × 40 – 45 (عدا فرع القصة المصورة )، وتحفظ الأسماء على كل صورة.. وبالنسبة إلى محور القصة المصورة، تقدم الأعمال بمقاس 20 × 30 – 25 بحد أقصى (10) صور ديجيتال للقصة الواحدة، ويجب ترقيم الأعمال المقدمة حسب الرؤية الفنية والصحفية للمشارك، ويكتب لكل قصة مقدمة لا تزيد عن 5 أسطر وتعليق من سطر واحد لكل صورة ويقدم في ملف "وورد" عند تقديم الصور ويراعى ترقيم كل تعليق.

وعن محور المالتيميديا: يسمح بتقديم عمل واحد فقط ، ولا تزيد مدة العمل الواحد عن أربع دقائق ( 240 ثانية )، ويحق الاشتراك بعمل فردي أو جماعي ويسمح بترك لوجو القناة أو المؤسسة المنتجة للعمل.

وأشارت الشعبة إلى أن رسوم الاشتراك في مسابقة الصور بجميع فروعها تبلغ 250 جنيها، بإجمالي 5 صور في جميع الفروع (شاملة رسوم الطباعة)، بينما تبلغ قيمة الاشتراك في فرع المالتيميديا 125 جنيها للفيديو الواحد، وقيمة اشتراك الطلبة في الفرع الخاص بهم 100 جنيه.

وأوضحت أنه على من يرغب في التقدم بأعمال إضافية فوق الـ5 صور الأساسية أن يسدد رسم 30 جنيها عن كل صورة إضافية بحد أقصى 5 صور إضافية، كما يسدد كل مشترك رسم 50 جنيها عن كل قصة مصورة إضافية لمن يرغب بحد أقصى قصة مصور واحدة، ويسدد كل مشترك رسم 100 جنيه عن كل فيديو إضافي لمن يرغب بحد أقصى فيديو واحد.

ويبدأ استلام الأعمال اعتبارا من اليوم وحتى موعد أقصاه منتصف ليل الثلاثاء المقبل عن طريق البريد الإلكتروني للشعبة (egyptian.photo@gmail.com).

وعن طرق السداد؛ نوهت الشعبة بأنه يتم تسديد رسوم الاشتراك بطريقتين؛ إما الحساب البنكي رقم (100023675198 بنك CIB ) من أي ماكينة إيداع، أو من أي فرع "فورى" على الرقم (0111255406)، مع الإبلاغ أن المبلغ المحول ليس رصيد هاتف محمول بل تحويل مالي.

وترسل الأعمال عبر البريد الإلكتروني بالطريقة التالية: تحمل استمارة المشاركة، ليتم إملاء جميع الخانات بخط اليد، إضافة إلى صور استمارة الاشتراك بالهاتف المحمول بزاوية سليمة وإضاءة كافية، وصور إيصال إيداع مبلغ الاشتراك (سواء بنك CIB أو فوري) بزاوية سليمة وإضاءة كافية، صور كارنيه النقابة والمؤسسة الصحفية في حالة كونه مصورا صحفيا، وصورة البطاقة في حالة كونه غير مصور صحفي، ويجب التأكد من تسمية الصور كما هو موضح في بند الشروط العامة وكما هو مطابق للاستمارة.

ويتم تحميل الصور المشاركة على البريد الإلكتروني للشعبة ويكتب في عنوان الرسالة الجملة التالية: مسابقة مصر لأفضل صورة صحفية 2019 ، و اسم المشترك ثلاثي، وبعدم اكتمال جميع الخطوات السابقة تعتبر المشاركة لاغية.

وأوضحت الشعبة أن لجنة التحكيم للصورة الصحفية تتكون من 5 محكمين، هم المصور عبد الوهاب السهيتي، المصور حسام دياب، بولس إسحق عضو الجمعية الملكية البريطانية في التصوير، عمرو عبدالله مدير التصوير بوكالة رويترز، ناريمان المفتي محررة صور ومصورة بوكالة الاسوشيتدبرس.

وتضم لجنة التحكيم لفرع المالتيميديا من حسن عبدالله: مصور APTN ، علي سطوحي صحفي ومخرج أفلام وثائقية حر، عبد الفتاح فرح صحفي بالشرق الأوسط ومخرج أفلام وثائقية.

وبالنسبة إلى الجوائز؛ أوضحت الشعبة أنها جوائز مالية كبرى يعلن عنها قريبا، لافتة إلى أن الرعاة الرسميين إلى الآن هم كل من "ساقية الصاوي" و "الفخراني ديجيتال" و"فوتوبيا" و "مركز الفيوم".

وأشارت الشعبة إلى أنه تم حجز 3 قاعات بساقية عبدالمنعم الصاوي لعرض الصور وتسليم الجوائز، وذلك اعتبارا من 2 إلى 9 يناير المقبل ، على أن تعلن النتيجة وتوزع الجوائز يوم افتتاح المعرض، علما بأن "كل مشترك سيمثل في المعرض بصورة واحدة على الأقل".

وللاستفسار بخصوص المسابقة يمكن الاتصال من الساعة الخامسة إلى الثامنة على الأرقام التالية:

مجدى إبراهيم 01206211331، محمد هشام 01227100678 ، وتطبيق الواتس أب رقم 01114452700 .