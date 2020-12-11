الصين تأسف بشدة حيال وضع هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الجمعة، عن أسفها الشديد لأن جميع أعضاء هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية انتهت مدتهم وتركوا مناصبهم، مشيرة إلى أن تعطيل هيئة الاستئناف تؤثر على التشغيل الطبيعي لآلية تسوية المنازعات التابعة للمنظمة، ما يمثل ضربة قوية للنظام التجاري متعدد الأطراف.



وقالت يينغ ، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن الصين ستواصل العمل مع أعضاء المنظمة من أجل تسريع إعادة هيئة الاستئناف إلى العمل العادي والمحافظة بثبات على القيم المحورية والمباديء الأساسية للمنظمة، لاسيما الانفتاح والتسامح وعدم التمييز، والتمسك بحزم بالتجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.