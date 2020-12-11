يوسف الشريف يستعد لمسلسله «كوفيد 25» بجلسات مكثفة مع أحمد نادر جلال

يستعد الفنان يوسف الشريف، لمسلسله الجديد "كوفيد 25"، المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل، فيما أبلغ المخرج أحمد نادر جلال، الجهة المنتجة بقائمة أسماء الممثلين، لإبرام التعاقدات.



ومن المقرر تحديد موعد بدء تصوير المسلسل في نهاية هذا الشهر، استعدادا للتصوير مبكرا، ويجرى الثنائي "الشريف" و"نادر جلال" جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل.



كما تقترب الكاتبة إنجى علاء، من الانتهاء من كتابة نصف الحلقات، حيث تعكف حاليا على كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل.



يذكر أن مسلسل "النهاية" هو أخر أعمال الفنان يوسف الشريف، الذي عرض في رمضان الماضي، وينتمي لأعمال الخيال العلمي، ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.