 غلق محل وتحرير 8 محاضر ضد كافتيريات بالبحيرة - بوابة الشروق
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غلق محل وتحرير 8 محاضر ضد كافتيريات بالبحيرة

كتبت _ غادة الدسونسى
نشر في: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: الجمعة 11 ديسمبر 2020 - 6:14 م

نفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور والرحمانية وحوش عيسى، حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة لبعض الكافتيريات، ومصادرة 26 شيشة وإغلاق محل سروجي سيارات لمخالفة مواعيد الإغلاق الرسمية وعدم استخراج التراخيص اللازمة للنشاط الخاص به بالرحمانية.

كما تمكنت الحملة من رفع 450 حالة إشغال مخالفة بالميادين والشوارع.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، ومراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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