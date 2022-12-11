جامعة الأقصر تشارك في المؤتمر الثالث لدمج الطلاب ذوي الإعاقة

شاركت جامعة الأقصر، في فعاليات المؤتمر الثالث لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي بالتعاون مع منظمة الإمديست ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحت شعار "السعي نحو تعليم جامعي متاح في مصر".

وأوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي بقضية دمج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي، وهو أيضا فرصة لبناء و توطيد شبكة علاقات قوية للعاملين في مجال تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والعاملين والمهنيين في مجال التعليم الدامج في مصر، مشيرا الى أن المؤتمر قدم مجموعة من الخطابات والجلسات النقاشية حول كيفية تحقيق مؤسسات التعليم العالي للدمج من خلال الممارسات المستدامة التي تهدف الى ضمان خدمة تعليمية متساوية للطلاب ذوي الإعاقة لتحقيق المشاركة الكاملة لهم في التعليم العالي.

وكانت وزارة التعليم العالي وقعت اتفاقيات مع ممثلي هيئة الأمديست، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنشاء مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة مع ١٥ جامعة حكومية هى طنطا، والزقازيق، وحلوان، وقناة السويس، وبني سويف، وجنوب الوادي، والفيوم، وسوهاج، ودمنهور، ودمياط، والسويس، والسادات، والعريش، والوادي الجديد، وجامعة الأقصر.