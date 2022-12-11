حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة في دمياط

واصلت الأجهزة المختصة بمحافظة دمياط جهودها لإزالة مكامير الفحم المخالفة للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى هذا الشأن.

أسفرت الحملة المُنفذة لليوم الثالث على التوالى بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والإدارة الزراعية بكفر البطيخ، عن إزالة عدد ٢ مكمورة بلدية مخالفة بالبساتين والرياض على مساحة ١٥٠م للمكمورة ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات ويجرى المرور على المكامير المطورة للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وتشغيل وحدات المعالجة لديهم .