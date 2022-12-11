وزير الخارجية الأوكراني: لا يوجد تعهدات حاليا من ألمانيا بتوريد دبابات

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بأنه لا يوجد حاليا تعهدات من ألمانيا بتوريد دبابات إلى بلاده.



وقال كوليبا للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" اليوم الأحد، حسب الترجمة، إن "مثل هذا القرار لم يصدر بعد. لا توجد تعهدات في هذا الشأن، لكننا نعمل على هذا بصراحة تامة".



وأضاف كوليبا أنه لا يفهم لماذا تزود ألمانيا بلاده بمدفعية ولا تزودها بدبابات وتابع:" حسب الوضع الحالي، هناك مشروعات من ألمانيا وهي توريد أنظمة إيريس-تي وهي أسلحة دفاع جوي". وذكر كوليبا أنه حتى دبابات جيبارد أيضا هي أسلحة دفاع جوي، " لكن في الوقت الراهن، لم يتم تضمين دبابات في هذه القائمة حسب علمي، وهذا مؤسف للغاية".



كان السفير الأوكراني الجديد في ألمانيا، أوليكسي مايكييف، صرح في وقت سابق بأنه حصل في برلين على تعهدات بمزيد من توريدات الأسلحة لبلاده.



وقال مايكييف في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم: " تم التعهد لنا في محادثة مباشرة بمزيد من الأسلحة والذخيرة. وسوف نعلن نوعيات هذه الأسلحة سويا في الوقت المناسب".



وأوضح مايكييف أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الأنظمة المضادة للطائرات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع ودبابات جيبارد وذخيرة في الجبهة، وتابع قائلا: "فضلا عن ذلك فإننا لا نزال في نقاش بشأن توريد دبابات من طراز ماردر وليوبارد. ولكن القرار بهذا الشأن يبقى في يد الحكومة الاتحادية".



يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس رفض توريد دبابات من طراز ليوبارد2 مبررا ذلك بأنه لا توجد دولة أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) توفر شحنات من مثل هذه الدبابات، لكن الولايات المتحدة أوعزت أول أمس الجمعة بأنها لا ترى مانعا في توريد هذه الدبابات، وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي ويندي شيرمان خلال زيارة لبرلين أمام صحفيين إن القرار في يد ألمانيا.