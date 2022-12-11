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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد يشهد استقرارا في الأحوال الجوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وصفاء الأجواء خلال فترة النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى وجود مرتفع جوي في سطح الأرض مصحوبا بكتل هوائية بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت بأن الأجواء معتدلة تماما مع تقدم ساعات النهار وزيادة أشعة الشمس على أغلب المناطق الشمالية، وهي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد.

وأفادت بأن الأجواء ستكون حارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، موضحة أنه مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت التباين في درجات الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 12 درجة، بحيث تكون الأجواء ليلا باردة على أغلب أنحاء الجمهورية وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.