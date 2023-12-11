أعلنت وزارة الاقتصاد الموريتانية، اليوم الاثنين، في نواكشوط أن البنك الدولي قدم لنواكشوط قرضا ميسرا يبلغ 8ر64 مليون يورو من وحدات السحب الخاصة، موزعا على اتفاقيتي قرض.



وأوضحت الوزارة في بيان أن اتفاقيتي القرض وقعهما عن موريتانيا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، وعن البنك الدولي ممثلته المقيمة في موريتانيا كريستينا إزابيل سانتوس.



وستوجه إحدى اتفاقيتي التمويل لتوفير تمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، وذلك بمبلغ 19 مليونا و100 ألف من حقوق السحب الخاصة .



ووفق وزارة الاقتصاد الموريتانية، فإن هدف المشروع يهدف لتحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق التي تم اختيارها في إطار المشروع، وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.



أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتمويل البرنامج الجهوي للاندماج في غرب أفريقيا، وتبلغ 45 مليونا و700 ألف من حقوق السحب الخاصة.



ووفق المصادر الرسمية ، يهدف المشروع إلى استخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب أفريقيا.