وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان هاتفيا الوضع في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، أجريا محادثة هاتفية ناقشا خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الإيرانية في بيان إلى أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك آخر تطورات الحرب في غزة والضفة الغربية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وبحسب البيان، أعرب عبد اللهيان عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مسألة وقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، واعتبر هذا الإجراء بمثابة منح الترخيص لمواصلة الإبادة الجماعية لسكان غزة.

وأكد ضرورة التحرك للوقف الفوري لجرائم الحرب، وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار البيان، إلى أن عبد اللهيان ولافروف شددا على أهمية مواصلة المشاورات والاتصالات بين كبار المسئولين في إيران وروسيا.

وقيّم وزير الخارجية الروسي: "اللقاء والمحادثات الأخيرة بين رئيسي روسيا وإيران بأنها مهمة للغاية"، بحسب البيان.

وفي سياق التطورات الراهنة في قطاع غزة، أكد لافروف على ضرورة مواصلة الجهود الدولية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وزيادة إرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للبيان.