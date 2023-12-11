منسقة الأمم المتحدة تشيد بسخاء مصر: ساهمت بنصف إجمالي المساعدات إلى غزة

سلطت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، اليوم، الضوء على العملية الإنسانية الجارية على الجانب المصري، حيث لفتت إلى أن جهود الإغاثة لغزة ما كانت لتتم من دون دعم حكومة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري.



وتحدثت بانوفا عن سخاء الشعب المصري الذي قالت إنه ساهم بنصف إجمالي المساعدات المُقدمة إلى أهل غزة.



وقام وفد مكون من ممثلين للدول الأعضاء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بزيارة ميدانية اليوم الإثنين، إلى العريش ورفح، لتفقد عملية الاستجابة الإنسانية للوضع في غزة في جهد ينصب على إدخال المساعدات إلى المدنيين في القطاع.



وتضمنت الزيارة استماع ممثلي وفد مجلس الأمن إلى إحاطة حول العملية الإنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة والتي تقودها جمعية الهلال الأحمر المصري ومؤسسات الحكومة المصرية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.



واستمع وفد مجلس الأمن إلى إحاطات حول الوضع في غزة من المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، ومدير الأونروا في غزة، توماس وايت، حول الوضع الإنساني في القطاع، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز.