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قال المستشار مصطفى جمال، رئيس اللجنة رقم 14 ومقرها مدرسة السيدة زينب الابتدائية، إن الإقبال على التصويت في الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية "جيد للغاية".

وأضاف جمال، لـ«الشروق»، إن عملية التصويت بدأت في التاسعة صباحا، ولم تشهد أية معوقات.

وأكد رئيس اللجنة توافر بطاقات اقتراع للمكفوفين بطريقة برايل، مضيفا: "لكن لم يطلبها أحد حتى الآن".

ويضم حي السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، 6 مقرات انتخابية تشمل 18 لجنة فرعية.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا متوسطا في مستهل اليوم الثاني، وتصدر كبار السن والسيدات الحضور.

ويخوض الانتخابات الرئاسية الحالية 4 مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية)، وفريد زهران (رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، وعبد السند يمامة رئيس (حزب الوفد)، وحازم عمر (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

ويقام الاستحقاق الانتخابي أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً في 9376 مقرا انتخابيا يشمل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ.