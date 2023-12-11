مقتل رئيس بلدية لبناني في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

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لقي رئيس بلدية لبناني حتفه، اليوم الاثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف قرية بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها "حزب الله" اللبناني الموالي لإيران.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، بمقتل رئيس بلدية الطيبة الحدودية بحنوب لبنان، حسين منصور.

وأضافت أن قذائف إسرائيلية أصابت أيضا الاطراف الغربية لبلدة بليدا.

ويأتي القصف ردا على خمسة هجمات على الأقل تبناها "حزب الله" في وقت سابق من اليوم الاثنين.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي رصد عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه مناطق في الجليل الغربي وفي شمال إسرائيل.

وأضاف أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت أيضا موقعا عسكريا لحزب الله في جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها تل ابيب على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة ردا على هجمات الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت الحرب عن دمار هائل في المباني والبنية التحتية ومقتل 18205 وإصابة 49645، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم الاثنين.