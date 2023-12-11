السويد تتجه لتقديم حزمة مساعدات مدنية شتوية لأوكرانيا

صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في ستوكهولم اليوم الإثنين، بأن بلاده سوف تدعم أوكرانيا بـ"حزمة شتاء" من المساعدات المدنية تعادل نحو 130 مليون دولار.

وأضاف كريسترسون، أن المساعدة غير العسكرية سوف تستهدف تأمين الطاقة الكهربائية، والتدفئة والغذاء وتوفير مواد لإنشاء أماكن إيواء في المدارس.

وشدد على أهمية ألا يسمح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتراجع الدعم لأوكرانيا.

وتابع رئيس الوزراء السويدي، أنه من "المقلق للغاية" أنه يتم حاليا التشكيك في الدعم طويل الأمد، محذرا من أن أوكرانيا سوف تستقبل العام الجاري بـ"مأزق اقتصادي"، إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على موازنة تشمل المساعدة لأوكرانيا في قمته التي تعقد في بروكسل مطلع الأسبوع.