ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 22.8% لتبلغ 4.40 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 3.58 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، والنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفق للنشرة، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 10.2% حيث بلغت 3.46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.14 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 146.5%، وملابس جاهزة بنسبة 28.7%، ولدائن باشكالها الأولية بنسبة 42.1%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 11.1%.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمخا البترول الخام بنسبة 66.0%، وأسمدة بنسبة 40.2%، وفواكه طازجه بنسبه 8.8%، وقضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 14%.

وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 16.9% حيث بلغت7.86 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك لارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها منتجات البترول بنسبة 33.9%، والغاز الطبيعي بنسبة 138.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 20.1%، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 1.7%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها قمح بنسبة 22.3%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2%، ذرة بنسبة 25.9%.