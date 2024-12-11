بايرن ميونخ يكتسح شاختار دونيتسك بخماسية بدوري الأبطال

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قلب بايرن ميونخ الطاولة على منافسه شاختار دونيتسك الأوكراني وهزمه بنتيجة 5 / 1 في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

لم يحافظ الفريق الأوكراني على تقدمه بهدف مبكر سجله كيفن بعد مرور خمس دقائق، بل أدرك العملاق البافاري التعادل سريعا في الدقيقة 11.

وأنهى بايرن الشوط الأول متفوقا في النتيجة بعدما سجل هدفا ثانيا احرزه نجمه المخضرم توماس مولر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جمال موسيالا في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني عزز الفريق الألماني تفوقه بهدف ثالث سجله الجناح الفرنسي مايكل أوليسي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وأضاف موسيالا هدفا رابعا في الدقيقة 87 ليرفع النجم الألماني الشاب رصيده إلى المساهمة في 17 هدفا في 20 مباراة لفريقه بجميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري.

واختتم أوليسي مهرجان أهداف بايرن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحقق بايرن ميونخ فوزه الثاني على التوالي والرابع في مرحلة الدوري ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.

وعزز بايرن من فرصه في التأهل مباشرة لدور الـ16 قبل مباراتيه الأخيرتين بمرحلة الدوري خلال يناير حيث سيحل ضيفا على فينورد الهولندي، ويستضيف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في ميونخ.

أما شاختار دونيتسك ،فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السابع والعشرين، لتضعف آماله في التأهل قبل مباراتيه الأخيرتين أمام بريست الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني وصيف النسخة الماضية.