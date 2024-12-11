مهاجم باتشوكا: مواجهة الأهلي ستكون صعبة

شدد الفنزويلي سالومون روندون، مهاجم فريق باتشوكا المكسيكي، على صعوبة مواجهة الأهلي في مباراة كأس التحدي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

الأهلي يلتقي مع باتشوكا يوم السبت المقبل، في مباراة كأس التحدي على ملعب 974، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، على ملعب لوسيل في نهائي بطولة إنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات.

وقال سالومون روندون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الكاس» القطرية: «سعيد جدًا بالفوز على بوتافوجو، هدفنا كان الانتصار والعبور للدور التالي في كأس إنتركونتيننتال».

وأضاف: «مواجهة الأهلي ستكون صعبة جدًا في كأس التحدي، لكنني سعيد لإسعاد جماهير باتشوكا بالنتيجة ضد بوتافوجو».

وحسم باتشوكا المكسيكي مواجهة ديربي الأمريكتين بفوز كبير 3-0، على حساب منافسه بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال، للأندية أبطال القارات.