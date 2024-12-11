حزب البعث السوري يعلق نشاطاته حتى إشعار آخر

أعلن حزب "البعث" السوري، الذي مثل حكم نظام أكثر من 5 عقود، إنه "علق نشاطاته الحزبية حتى إشعار آخر".

ووفق صحيفة "الوطن" السورية، أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، اليوم الأربعاء، تعليق العمل والنشاط الحزبي بجميع أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر.

وأفاد الحزب، في بيانه بأنه بعد متابعة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والضرورات الوطنية، ارتأى تعليق نشاطاته كافة، وإنهاء تفريغ جميع أعضائه، ووضعهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملون بها في مؤسساتهم ودوائرهم الأصلية.

وأضاف أنه قرر "تسليم جميع الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزته إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية، وتحرير ضبط رسمي بذلك".

وأكد "البعث" في بيانه وضع "جميع أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل، وإيداع ريعها في مصرف سوريا المركزي، ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية".