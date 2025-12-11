تجديد الثقة في الدكتورة أمل يوسف عميدا لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة أمل يوسف، عميدا لكلية العلاج الطبيعي، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة أمل يوسف، على ثقة القيادة السياسية، مشيدا بمسيرتها الأكاديمية والمهنية وخبراتها في مجال العلاج الطبيعي، موجها بضرورة العمل بروح الفريق، والسعي إلى تطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي في مارس 2023.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أهمية الارتقاء بكل قطاعات الكلية، والتوسع في عقد برامج علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات مرموقة ذات تصنيف دولي متقدم، والعمل وفقا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والإبداع لدى الطلاب، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة، وتسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت الدكتورة أمل يوسف، عن اعتزازها بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع منتسبي الكلية، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.