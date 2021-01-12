السجن 3 أعوام لـ«الباشا» وشقيقها لاتجارهما بمخدر الهيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد أحمد الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، "س.م.ا"، 37 عامًا، ربة منزل، وشهرتها "الباشا"، وشقيقها "ك.م.ا"، 29 عامًا، عامل، بالسجن 3 أعوام، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية رقم 24314 لسنة 2020 جنايات محرم بك، والمقيدة برقم 950 كلي شرق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد القاء القبض على سيدة "مُسجلة"، وشقيقها، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمه الأولى، والمدرجة لدى قسم الشرطة بالكارتة والصورة، سابق اتهامها في العديد من قضايا "المخدرات والتبديد"، وزاع صيتها بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة الهيروين، بتكوين تشكيلا عصابيا هي وشقيقها "المتهم الثاني"، والمسجل إجراميًا لدى القسم أيضًا.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية سرية لضبط المتهمين، وتمكنت القوة من ضبط المتهمة الأولي، أثناء تواجدها في الطريق العام، وبحوزتها لفافة كبيرة بداخلها 27 تذكرة لمخدر الهيروين، وضبط المتهم الثاني، وبحوزته 30 تذكرة لذات المخدر، قبل ترويجهما لعملائهما، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي.

وبتحريز المضبوطات، تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب محمود إسماعيل، محمد حسن منيع، وأمانة سر، السيد البتانوني.