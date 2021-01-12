الخطوط القطرية تكثف استعدادتها بمطار القاهرة لاستئناف الرحلات

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كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة اليوم الثلاثاء عن بدء الخطوط القطرية فى إعداد مكاتبها وإكمال أوراقها استعدادا لاستئناف رحلاتها الجوية بين مصر وقطر 15 يناير الحالى بعد رفح مصر للحظر المفروض عليها منذ منتصف 2017.

وذكرت المصادر أنه يتم حاليا الحصول على التصاريح اللازمة لأطقم العاملين بمكاتب الخطوط الجوية القطرية فى مطار القاهرة لممارسة عملهم داخل الدائرة الجمركية وأرض المهبط لخدمة رحلاتها المقرر استئنافها يوم الجمعة القادم الموافق 15 يناير الحالى بالتنسيق مع مكاتب المبيعات للخطوط القطرية لنقل الراغبين فى التنقل بين القاهرة والدوحة خلال الأيام القادمة.

وتتضمن الاستعدادات الحصول على تصاريح عبور وهبوط وإيواء طائرات الخطوط القطرية وخطط الطيران الخاصة بالطائرات ومتابعة توفير مكاتب لأقطم العاملين بالشركة وإجراء عمليات الصيانة فى المكاتب التى تم الاحتفاظ بها والتى تم غلقها خلال الأعوام الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، قررت وزارة الطيران المدنى، إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى فى الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء 12 يناير.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته "الشروق" مساء أمس نقلا عن مصادر رفيعة المستوى، عن قرب فتح الأجواء خلال ساعات، وربما بدءا من منتصف الليل.

وتم فتح الأجواء المصرية للطائرات القطرية بالطيران المدنى فى الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد إصدار القرار الذى من شأنه بفتح الأجواء المصرية أمام الطيران التابع لدولة قطر، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر قرابة 3 أعوام ونصف العام.

ومن الآن يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها.

وستجرى دراسة إعادة وضع جداول رحلات الطيران الخاصة بالشركة الوطنية للطيران والخطوط القطرية خلال الأيام المقبلة بعد طرحها لعملاء الشركتين.

كانت وزارة الطيران المدنى قد أصدر قرار غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية العابرة للأجواء أو مجدولة بجداول الرحلات بين البلدين الثلاثاء 6 يونيو عام 2017.

وكانت مصر للطيران تسير 3 رحلات أسبوعيا لقطر قبل المقاطعة.