الاتحاد الأوروبي يُندد بالحكم على زعيمة ميانمار ويعتبر دوافعه سياسية

ندد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بالحكم على زعيمة ميانمار السابقة ومستشارتها المخلوعة أونج سان سو كي، بالسجن أربع سنوات إضافية، معتبرا أن الحكم له دوافع سياسية.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، أن موقف الاتحاد الأوروبي يظل ثابتا، كما تم التعبير عنه في إعلانه الصادر في 6 ديسمبر الماضي، ويعتبر أن المحاكمة كانت لدوافع سياسية، ويمثل خطوة أخرى نحو تفكيك سيادة القانون وانتهاكًا صارخًا جديدا لحقوق الإنسان في ميانمار ونكسة كبرى أخرى للديمقراطية هناك منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة سان سو كي في 1 فبراير 2021.

وأضاف البيان، أن هذه الإجراءات هي محاولة واضحة لاستبعاد القادة المنتخبين ديمقراطيا، بما في ذلك أونج سان سو كي والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، من عملية الحوار الشامل التي دعا إليها آسيان في توافق النقاط الخمس.

وشدد على دعوة بروكسل العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وجميع المعتقلين تعسفيا منذ الانقلاب.