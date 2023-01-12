ألمانيا: متظاهرون يلحقون أضرارا بمقر حزب الخضر في لايبزيج احتجاجا على استخدام الفحم

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هشم أشخاص نوافذ بمقر حزب الخضر في مدينة لايبزييج الألمانية،حيث رشقوا المقر بالحجارة خلال مظاهرة دعما لقرية لوتسيرات التي يجري تدميرها لإفساح المجال لاستخراج الفحم.

وأفادت الشرطة بحدوث الواقعة اليوم الخميس.

وقالت كريستين ميلشر ودانيال جيربر، النائبان عن حزب الخضر وعضوا برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا نقلا عن شهود أن الهجوم وقع خلال مظاهرة تلقائية بشأن لوتسيرات.

وفتحت الشرطة تحقيقا في خرق الأمن والإضرار بممتلكات. وقام المتظاهرون بتشويه واجهة مبنى آخر للحزب برسوم جرافيتي.

وذكرت ميلشر وجيربر "إن الاحتجاجات السلمية مشروعة دوما، لكن هذه الأفعال غير مقبولة بالمرة. لم يكن العنف قط وسيلة للنقاش الديمقراطي، وتسيء أعمال العنف المشابهة إلى حركة المناخ".

وأضافا أن الديمقراطية تتضمن حلولا وسطا وقبولا بأحكام القضاء، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد استخدام الفحم في قرية لوتسيرات التي يجري تدميرها حاليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا.