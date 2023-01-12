ثلاثي هجومي للأهلي في التشكيل المتوقع لمواجهة المصري بالدوري

يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي، في السابعة من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 17 نقطة.

واستعاد الأهلي في اليومين الماضيين خدمات الثنائي طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي، مما سيتيح أمام المدرب السويسري كولر إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي، بهدف سياسة التدوير التي طالما اعتمد عليها طيلة مجريات الموسم الجاري، إلا أنه في الوقت نفسه، سيواصل فقدان الثنائي محمد عبد المنعم وبيرسي تاو، لعدم تعافيهما بشكل كامل حتى الآن.

ومن المستبعد أن يعتمد كولر في لقاء اليوم على الصفقات الجديدة وهي خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو ومروان عطية، لعدم انسجام الثنائي الأول مع الفريق، فيما لم يخض الأخير القادم من الاتحاد السكندري أي حصة تدريبية مع الأحمر حتى الآن.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، ياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: برونو سافيو، حسين الشحات ومحمد شريف.