أشتية يدعو أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والإفراج عن الأموال المُقتطعة

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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع انتهاكاتها في حق الفلسطينيين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة بشكل غير قانوني.

جاء ذلك خلال استقباله في رام الله المبعوث الأمريكي الخاص للشئون الفلسطينية هادي عمرو، لبحث الانتهاكات والإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المُتطرفة الجديدة بحق الشعب الفلسطيني فور تسلمها الحكم.

وشدد أشتية -خلال الاجتماع الذي حضره رئيس وحدة الشئون الفلسطينية في السفارة الأمريكية جورج نول- على ضرورة أن تحمل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومُستشار الأمن القومي جيك سوليفان المرتقبة للمنطقة رسالة أمل للشعب الفلسطيني، وبيان واضح للحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الأحادية وإلزامها باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وقال أشتية "إن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا بالأمر الواقع وماضون قدما في النضال الشعبي والسياسي والدبلوماسي والقانوني في وجه الإجراءات الإسرائيلية".