عقوبة مالية على نجم الزمالك بسبب الاعتراض على التبديل

وافق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تطبيق لائحة العقوبات الخاصة بالنادي، على مصطفى شلبي جناح الفريق، وذلك بعد اعتراضه على استبداله بصورة غير لائقة في مباراة الاتحاد.

وكان اللاعب قد أبدى غضبه من قرار استبداله في الشوط الثاني للمباراة، الأمر الذي استدعى تطبيق اللائحة من أجل فرض الانضباط على الفريق.

وحرص شلبي على الاعتذار للجهاز الفني والتأكيد على أنه لم يكن يقصد توجيه غضبه نحو الجهاز الفني وأنه كان منزعجا بسبب فشله في التسجيل، لكن أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة أبلغه بتطبيق اللائحة وتوقيع غرامة مالية عليه.

يذكر أن الزمالك تعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز.