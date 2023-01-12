صحة كفر الشيخ: 44 قرار إغلاق منشأة طبية خاصة وأخذ 205 عينة عشوائية لعلاج مرضى البلهارسيا

شهدت مديري الصحة بمحافظة كفر الشيخ عدد من الفعاليات، ونظمت عدد من الحملات على المنشآت الطبية الخاصة.

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم المرور على 136 منشأة طبية خاصة، ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل طبية، وتم إغلاق منشأة طبية مخالفة، وسيتم استصدار 44 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية.

وتستمر الحملات الاسبوعية؛ لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافى السلبيات؛ لرفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة، وتحقيقا لجودة الأداء.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن فريق مركز تدريب البلهارسيا بإدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، تمكن من تجميع 205 عينات من إدارة الرياض الصحية، وإدارة كفر الشيخ الصحية، كعينات عشوائية لفحصها؛ لعلاج الحالات الايجابية، والتنسيق مع إدارة مكافحة القواقع لمعالجة المجاري المائية.

وذكر أنه تم تفعيل العمل بمركز تدريب البلهارسيا لخدمة المواطنين، والقيام بأعمال الفحص للمربعات التي يوجد بها ترع ومصارف، وأعمال زراعة وصيد لفحص عينات البول، والبراز لاكتشاف البؤر المصابة بالبلهارسيا، وعمل العلاج الجموعي لهذه البؤر، تطبيقا لرؤية مصر في القضاء على الأمراض المدارية المهملة 2030.

يأتي ذلك تطبيقا لاستراتيجية الوزارة في القضاء على البلهارسيا في 2024.

كما نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الندوات والمحاضرات بعنوان مفاهيم السلامة ومخاطر بيئية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حاضرت فيها أماني برل،عضو فريق السلامة والصحة المهنية، محاضرة بعنوان الأزمات التنفسية والفيروس الخلوي، حاضرت فيها منى محمد، عضو فريق الترصد، ومحاضرة بعنوان"مقدمة في الجودة والتوثيق في الملف الطبي"، ألقتها نشوى الصباغ عضو فريق الجودة ـ يأتي ذلك في إطار التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الأطقم الطبية.