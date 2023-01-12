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تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعادل فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «كلنا بندعم الزمالك في التعثر قبل الانتصار، وفيرير (مدرب الفريق) مكمل عقده حتى النهاية مهما كانت النتائج».

وأضاف رئيس الزمالك: «نادي البنك الأهلي أقال حلمي طولان وخالد جلال في 13 مباراة، وده أكبر خطأ بيحصل في الأندية المصرية، لازم يكون في صبر على المدربين واستقرار فني».

وأوضح منصور: «فيريرا طلب التعاقد مع صفقتين خلال فترة الانتقالات الحالية، وأمير مرتضى يبحث حاليًا ضم لاعبين أو ثلاثة في يناير».

وأتم: «سامسون وشلبي والزناري والوردي ضحايا فيريرا، احنا تعاقدنا مع أفضل لاعيبة في أفضل، بس يلعبوا في أماكنهم».