التعليم تعلن تعديل مواعيد امتحانات أبنائنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعديل جداول امتحانات الطلاب أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول 2022-2023.

وقالت الوزارة، إن الامتحانات بالمرحلة الإعدادية تبدأ الساعة العاشرة صباحا، وتبدأ الامتحانات بالمرحلة الثانوية الساعة الحادية عشر صباحا، والمرحلة الابتدائية تبدأ الساعة التاسعة صباحا، وذلك بعد أن كانت جميع الامتحانات

لجميع الصفوف تبدأ التاسعة صباحا.

وأضافت الوزارة، أن جميع الامتحانات تعقد إلكترونيا، وتبدأ السبت المقبل 14 يناير.

كانت الوزارة قد انتهت من مرحلة التقديم التى كانت قد إتاحتها بداية نوفمبر الماضى، حيث استقبلت طلبات الطلاب الراغبين فى أداء امتحانات العام الدراسى الحالى إلكترونيا.