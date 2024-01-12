روسيا تعلق على انضمام مصر لبريكس: يحقق التوازن بين استهلاك وإنتاج الحبوب

أكدت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، كمستورد رئيسي للقمح إلى جانب الصين، سيؤدي إلى تحقيق التوازن بين حجم استهلاك وإنتاج الحبوب داخل بريكس.



وقالت السفارة الروسية، في بيان، إن عضوية مصر في بريكس ستساعد في ضمان الأمن الغذائي المصري من خلال مواصلة تعزيز العلاقات مع مصدري المحاصيل الكبار، بما في ذلك روسيا.



وأضافت أن توازن الميزان التجاري داخل مجموعة بريكس سيجعل من المربح عقد الصفقات وإجراء المعاملات بالعملات الوطنية، وهو ما يعد أحد أولويات الرئاسة الروسية الحالية في بريكس، وسيضع الأساس لإنشاء بورصة بريكس الداخلية الذي سيفتح الفرصة للتأثير على الأسعار العالمية.



وتابعت السفارة الروسية: في المستقبل سيكون من الأسهل على الأصدقاء المصريين شراء المنتجات الزراعية من موردين موثوقين، مثل روسيا، وذلك بتكلفة معقولة دون الارتباط بالدولار الأمريكي ودون النظر إلى الآليات المالية واللوجستية التي يسيطر عليها الغرب.