الصين تتعهد بعدم التسامح مع الفساد

أكدت الصين مجددا أنها لن تتسامح مع الفساد داخل جيشها، على الإطلاق، وسوف تكون هناك لرقابة مشددة للموظفين الرئيسيين، فيما تعزز البلاد جهودها للقضاء على الفساد في قطاعاتها الرئيسية.

ودعا هي ويدونج، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، إلى القضاء على سوء السلوك، المتجذر، حسب بيان نقلا عن اجتماع سنوي للجنة، الذي عقد في بكين اليوم الجمعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف أن "قلة مهمة من الأشخاص" ستواجه المزيد من التدقيق وستخضع لمعايير سلوكية أعلى.

وصعدت الصين من لهجتها هذا الأسبوع، مع تحذير الرئيس شي جين بينج بأنه لن يكون هناك أي رحمة في الحملة المناهضة للفساد، التي تمتد من قطاعات المالية إلى الطاقة والصحة وهي سمة مميزة لقيادته.

في إطار حملة مكافحة الفساد، قضت محكمة صينية في الشهر الماضي بالسجن مدى الحياة بحق مدير بنك الصين السابق شو جو جين، الذي جرى ترحيله من الولايات المتحدة قبل عامين بناء على إحدى أكبر عمليات الاحتيال المصرفية في الصين.

وجاء الحكم فيما يزداد عدد المصرفيين الرفيعي المستوى، الذين سقطوا في الحملة ومدتها عامين التي أطلقتها الصين لاقتلاع الفساد في صناعة المال. وأسقطت الحملة أكثر من مئة مسئول ورئيس تنفيذي العام الجاري وحده.