أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن إدارة ناديه لم تدخل في أي مفاوضات مع مودرن فيوتشر لضم اللاعب عمر كمال عبد الواحد في الشتاء الجاري.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "قبل نهاية شهر يناير، سيتم حل أزمة القيد من أجل إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وجميع الامور ستسير بشكل طيب وهناك عمل مستمر من جانب إدارة النادي".

وأضاف: "لا نبحث عن صفقات جماهيرية، لكن نريد تدعيم صفوف الزمالك بالعناصر التي يحتاجها، وهناك خطة واضحة لتطوير منظومة كرة القدم، والصفقات لن تأتي بطلب من السوشيال ميديا، وأيضًا التعاقد مع مدرب أجنبي".

وتابع: "هناك خطة قصيرة الأمد تبدأ بدعم في يناير، ثم خطة طويلة مع الصيف القادم، ولن يبقى أي لاعب لن يكون له دورًا، وسوف يتم تدعيم النادي بعناصر جيدة سواء في الفريق الأول أو فرق قطاع الناشئين".

وأكمل: "كل الأمور ستظهر قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون هناك قرارات هامة تخص قطاع الكرة، والفريق سيغادر بعد أسبوع إلى دبي، وقد يكون هناك جديد قبل السفر".

وواصل: "مجلس إدارة الزمالك في تواصل مستمر من أجل العمل على دعم وتوفير احتياجات الفريق، وإذا سارت الأمور كما خطط لها ستكون هناك أخبار إيجابية".

وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلًا: "عمرو خفاجة رئيس المنظومة الإعلامية من الشخصيات الجيدة وسيكون لديه تصور كامل للتطوير في كل ما يخص إعلام نادي الزمالك".