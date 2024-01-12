صحة الغربية: دعم مستشفى كفر الزيات والأقسام الطبية بالأجهزة والأسرة اللازمة

استعرض الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، حجم الإنجاز الذي تحققت بمستشفي كفر الزيات العام خلال عام 2023، من خلال الخطه الاستثمارية للمديرية، والدعم المالي من وزارة الصحة والسكان، ومساهمات المجتمع المدني لتقديم خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة.

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز عناية متوسطة اطفال بواقع عدد ٦ أسرة وتطوير قسم الاقتصادى وزيادة القدرة الاستعابية وزيادة عدد الأسرّة إلى ٢٢ سريرا، وتجهز غرفة موجات فوق صوتية بقسم الاستقبال ب٢جهاز سونار لوجيك ٧، وتطوير سكن الأطباء والطبيبات وكذا تركيب جهاز أشعة إكس بمبنى العيادات الخارجية وجهاز تحميض سي آر ودي آر، وجهاز أشعة مقطعية ١٦ سلايد لعمل جميع أنواع الأشعة المقطعية العادية والأشعة المقطعية بالصبغة لحالات الطوارئ الحالات المنومة باقسام المستشفى.

وقال إن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً، وتسعى بالتنسيق مع المديرية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفيات، والوحدات الصحية، وخاصه كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات، والمؤسسات، والهيئات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمجتمع المدنى، لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.