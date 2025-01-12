تقرير: حرس الحدود الإيراني يحبط هجوما إرهابيا

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن حرس الحدود الإيراني اعتقل عدد من الإرهابين الذين كانوا ينون دخول البلاد من حدود سردشت شمال غرب البلاد بعد، معلومات من فريق المعلومات والعمليات وتوجههم إلى المكان الذي كانوا ينوي الإرهابيون الوصول إليه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء "حراس الحدود اعتقلوا عدد من الإرهابين الذين كانوا ينون دخول البلاد من حدود سردشت شمال غرب ايران بعد وصولهم معلومات من فريق المعلومات والعمليات حول الأمر حيث توجهوا إلى المكان الذي كانوا ينوي الارهابيون الوصول إليه."

وأضافت "لم يتمكن الإرهابيون من مواجهة حراس الحدود خلال الاشتباكات ما دفع الإرهابيين لترك معداتهم والتواري عن الانظار."

وقد كشف حراس الحدود بعد عملية تفتيش دقيقة عدد من المعدات والمواد المتفجرة منها عدد من الحقائب الحاوية على مود منفجرة بوزن 86 كيلو غراما تقريبا وعدد من الستر الانتحارية وغيره.

لم تذكر وكالة مهر مزيدا من التفاصيل .

يشار إلى جماعة "جيش العدل" المسلحة التي تصنفها طهران جماعة إرهابية، أعلنت عن شن هجمات داخل إيران .

كان داعش قد أعلن مسؤوليته عن انفجارين في يناير عام 2024 أسفرا عن 73 قتيلا و نحو 170 جريحا في ذكرى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في مسقط رأسه بمدينة كرمان.