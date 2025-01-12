إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قرارا بإحالة أوراق سائق لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته النارية "توك توك" بمركز الزقازيق.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه الطفل "محمد أسامة"، وسرقة دراجة نارية "توك توك" كان يقوده بدائرة مركز الزقازيق.

تبين من أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن كاله طعنة استقرت في ظهرة وما أن حاول المجني عليه الاستنجاد ومقاومته مجهشا بالصراخ أجسم عليه وكتم صوته بقطعة من القماش وكال له طعنتين استقرتا بصدر المجني عليه مستخدما في ذلك سلاحا أبيض "سكين"، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وظل عليه حتى لفظ المجني عليه عليه أنفاسه الأخيرة، وسرق دراجته النارية بعدما خطفه على النحو المبين في التحقيق.