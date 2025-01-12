ارتفع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إلى 13 شخصًا حتى صباح اليوم، فيما تتزايد الانتقادات حول فاعلية فرق الإنقاذ- حسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال موقع CNN، إن الرياح التي تؤجج الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس منذ أيام بدأت في التراجع بالتراجع، فيما تقدر الأضرار والخسائر حتى الآن بين 135 و150 مليار دولار.

كانت ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، قد شهدت 5 حرائق مدمرة تغذيها الرياح امتدت لأكثر من خمس أيام واجتاحت 39000 فدان، ما أدى إلى تدمير مناطق سكنية بأكملها وأكثر من 12000 مبنى.

ونقلت التقارير عن روبرت لونا، عمدة مقاطعة لوس أنجلوس، قوله إن "13 شخصًا آخرين في عداد المفقودين"، مشيرًا إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كانت تقارير الأشخاص المفقودين مرتبطة بالحرائق"، حسب وكالة سبوتنك.

وبلغ إجمالي المباني المدمرة نتيجة الحرائق في المدينة أكثر من 10 آلاف مبنى.

من جهته، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرارًا بإجراء تحقيقات بشأن ضعف ضغط المياه في صنابير الحرائق، وذلك بعد تقارير عن فراغ خزانات مياه كانت مخصصة لعمليات الإطفاء، ما أدى لتفاقم حرائق الغابات في مناطق شاسعة سكنية من ولاية كاليفورنيا.

ولا يزال هناك ما لا يقل عن 400 ألف نسمة من سكان كاليفورنيا دون كهرباء بسبب الحرائق، فيما أصدرت إدارة الإطفاء في المدينة أوامر إخلاء وإنذارات للاستعداد للإخلاء لنحو 300 ألف شخص بولاية كاليفورنيا.