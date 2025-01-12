ألمانيا: وقوع أعمال عنف مجددا بمسيرة إحياء ذكرى القائدين الشيوعيين ليبكنشت ولوكسمبورج

شهدت العاصمة الألمانية برلين هذا العام مجددًا اشتباكات عنيفة بين أفراد شرطة ومتظاهرين خلال مسيرة لإحياء ذكرى القائدين الشيوعيين كارل ليبكنشت وروزا لوكسمبورج.

ووفقًا لما نشرته الشرطة على منصة إكس، تم حتى الآن اعتقال أكثر من 20 شخصًا وفتح 10 تحقيقات. وأضافت الشرطة أن هناك 17 شرطيا مصابا وفقا للمعلومات الحالية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وأظهرت مقاطع فيديو قوات الأمن وهي تدفع المتظاهرين وتعيدهم إلى الخلف بالقوة، وتُسْقِط بعضهم أرضًا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "كانت هناك هجمات على قوات الطوارئ"، وأضافت أنه تم إشعال ألعاب نارية وإلقاء زجاجة. وكتبت الشرطة على منصة إكس أن قوات الطوارئ تعرضت أيضًا لهجمات بعصي الأعلام. وفي تلك الأثناء، تم إيقاف موكب المسيرة.

يشار إلى وقوع اضطرابات أيضا في فعالية الذكرى في العام الماضي. وكانت الشرطة أعلنت حينها عن إصابة 21 شرطيا واعتقال 16 متظاهرا، حيث هاجم متظاهرون قوات الشرطة بألواح خشبية وقضبان معدنية.

وبدأت مظاهرة اليوم من بوابة فرانكفورتر تور، وكان من المتوقع مشاركة عشرة آلاف شخص، بينما قدّرت الشرطة عدد المشاركين بحوالي 3000 شخص بحلول الساعة 1130 صباحًا. وهدأت الأجواء المتوترة جزئيًا في وقت لاحق من المسيرة.

يُقام هذا الحدث سنويًا في برلين لإحياء ذكرى اغتيال القائدين الشيوعيين كارل ليبكنشت وروزا لوكسمبورج في 15 يناير عام 1919. ففي بداية يناير من ذلك العام، كانت اللجنة الثورية بقيادة ليبكنشت، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي، أعلنت عزل حكومة الاشتراكي الديمقراطي فريدريش إيبرت، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات حاشدة، وسميت حركة التمرد على حكومة إيبرت بانتفاضة سبارتاكوس، غير أن هذه الانتفاضة تم قمعها بعنف وانتهت بقتل ليبكنشت ولوكسمبورج.