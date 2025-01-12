ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم

ارتفعت وتيرة الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري التي تشهد معارك عنيفة منذ ليل أمس السبت، بعد إعلان الجيش السوداني تحرير مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية من سيطرة الدعم السريع.

وقالت قناة العربية صباح اليوم، إن الجيش أطلق عددا من القذائف الصاروخية عبر المدفعية الثقيلة، مستهدفا مواقع الدعم السريع في الخرطوم، بعد عملية الهجوم في شمال المدينة عند محور مصفاة تكرير النفط الذي تقدم نحوه الجيش بشكل مفاجئ يوم أمس.

ومنذ تحرير مدينة ود مدني يوم أمس، تقوم القوات المسلحة بعمليات تنظيف وتمشيط القرى والبلدات المختلفة في ولاية الجزيرة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم.

يذكر أن السيطرة على ود مدني، وهي مدينة تتمتع بموقع استراتيجي، إذ تصل مناطق مختلفة ببعضها، تفتح أمام الجيش المجال لتحقيق مكاسب عسكرية عديدة.

وتتكون الخرطوم باعتبارها عاصمة السودان من 3 مدن هي الخرطوم (جنوب شرق) وبحري (شمال شرق) وأم درمان (غربا) وترتبط فيما بينها بجسور على نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض.

ويسيطر الجيش حاليا، على معظم أجزاء أم درمان، باستثناء مناطق محدودة جنوب وغرب المدينة لا تزال تحت قبضة قوات الدعم السريع.

أما في بحري، فيُحكم الجيش قبضته على شمال المدينة، باستثناء مصفاة الجيلي التي يسيطر عليها الدعم السريع، بالإضافة إلى أجزاء من شمال وشرق المدينة.