الجامعة العربية: اجتماع الرياض أكد أهمية وجود عملية انتقالية في سوريا بمشاركة واسعة

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، حول سوريا، وضمت عددا من وزراء الخارجية العرب، بمن فيهم وزير خارجية الإدارة الجديدة في سوريا، وكذلك وزراء ومسؤولين لعدد من الدول الاجنبية ومنظمات دولية واقليمية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الاجتماعات تناولت الوضع السوري وكيفية دعم سوريا في خوض مرحلة جديدة تشهد انتقالا صعبا، محفوفا بتحديات عديدة وكبيرة، تحقيقاُ لتطلعات الشعب السوري بعد طول معاناة.

وأوضح المتحدث أن الاجتماعات أكدت أهمية وجود عملية انتقالية آمنة وشاملة ممثلة للجميع مع أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية وهويتها المتنوعة والمنفتحة.

كما أكد المتحدث أن الاجتماعات شهدت حوارات شفافة وصريحة عكست رغبة صادقة من الجميع في أن تكون سوريا المستقبل عضوا إيجابيا في الأسرة العربية والاقليمية.