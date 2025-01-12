إيران تعلن تعيين رؤوف شيباني ممثلا خاصا لوزير الخارجية لشئون سوريا

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، الأحد، أن "وزير الخارجية عباس عراقجي عيّن الدبلوماسي رؤوف شيباني ممثلاً خاصاً له في الشؤون السورية".

وقال عراقجي، في رسالة تعيين شيباني، إن "القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا هي ملك للشعب السوري، وستنظم طهران علاقاتها مع أي نظام حكومي ينبثق عن الإرادة الجماعية للشعب على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة، ووفقاً للأنظمة والقوانين الدولية"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

ونقلت الوكالة عن عراقجي تأكيده "على أهمية الاستقرار والسلام في سوريا، وتأثيره على السلام والأمن في الإقليم"، مشدداً على أن "الاستقرار لن يتحقق إلا بالتعاون والتفاهم المتبادل بين دول المنطقة".