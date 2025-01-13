مباحثات عسكرية أمريكية سعودية

قام قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل إيريك كوريلا بزيارة أفراد القوات العسكرية الأمريكية وإجراء لقاءات مع قادة عسكريين رئيسيين في المملكة العربية السعودية يومي 11 و12 يناير الجاري.

والتقى الجنرال كوريلا برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وكبار معاونيه، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه.

وناقش الطرفان المخاوف الأمنية المشتركة، والتزاماتهما المتبادلة بمعالجة التهديدات المتطورة في المنطقة، وأهمية الجهوزية المشتركة من خلال التشغيل البيني.

وأعاد الجنرال كوريلا والفريق الرويلي التأكيد على أهمية ترسيخ الروابط الثنائية بين البلدين، ولا سيما من خلال المناورات العسكرية المشتركة، وبناء جهود التشغيل البيني والجهوزية، وبرامج بناء القدرات. وشددا على الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تبقى شريكا رئيسيا في الحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، بحسب البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة الاستراتيجية قائمة بين البلدين منذ أكثر من ثمانية عقود.

والتقى الجنرال كوريلا أيضا في خلال زيارته للسعودية برئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق الركن صغير حمود بن عزيز الذي جاء من اليمن خصيصا من أجل هذه الزيارة، وفقا لما ورد في البيان.

وناقش الجانبان جهود تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التهديدات الإقليمية، على غرار الحوثيين المدعومين من إيران وهجماتهم ضد السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وباب المندب. وناقش المجتمعان أيضا استراتيجيات تعزيز قدرات العمليات الخاصة بالقوات المسلحة اليمنية، واتفقا على مواصلة البناء على الشراكة بين البلدين من خلال اللقاءات المستقبلية. وشدد الاجتماع على التزام سنتكوم بتعزيز السلام والاستقرار والأمن عبر مختلف أنحاء المنطقة.